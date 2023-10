Vincenzo De Luca agli studenti: “Mantenetevi sobri, vi prego. I tatuaggi fanno schifo, chi si tatua è un imbecille”

Lo scorso lunedì 9 ottobre, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha visitato un liceo di Salerno, lo stesso che ha frequentato da ragazzo. Come riportano SalernoToday e Open, com’è solito fare De Luca ha fatto un discorso molto ironico rivolto agli studenti: il video è virale.

Il presidente campano si è lanciato verso una vera e propria arringa contro tatuaggi e influencer. Ecco le sue parole: “A me i tatuaggi fanno schifo. So che per qualcuno vanno di moda, ma io quando vedo una ragazza tatuata ho una sensazione sgradevole, di sporco, mi fa schifo. Vi prego, mantenetevi sobri e sobrie. Ci sono alcuni influencer che hanno tatuaggi fin sopra il padiglione auricolare. Fanno schifo due volte. Porcherie”.

Le circolari sul dress code a scuola

“Mantenevi sobri, eleganti, belle, fresche, pulite. Chi si tatua è un imbecille”, ha chiosato. Le sue parole non possono non fare pensare alle numerose circolari sul dress code a scuola.

Qualche giorno fa si ha avuto notizia di quanto deciso da una scuola di Lecce, in cui una circolare perentoria della dirigente scolastica intima a tutti, ma proprio a tutti – e qui sta la novità – di vestirsi decentemente all’interno del perimetro scolastico: non solo gli alunni, ma anche i docenti e il personale ATA dovranno ottemperare: niente Jeans strappati e minigonne troppo corte, al bando ciabatte e top che lasciano l’ombelico scoperto.

La circolare di una scuola di Reggio Emilia vieta canotte, pantaloncini, abiti succinti e minigonne. Qualcuno sui social ha borbottato, al grido di “Medioevo alle porte”.

Il dirigente scolastico ha così replicato: “In tutti i regolamenti di istituto si parla di ‘abbigliamento adeguato’. Semplicemente noi abbiamo dato qualche indicazione in più per evitare anche che l’interpretazione sia personale e per dare ai ragazzi un orientamento preciso”.