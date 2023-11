Vincitori concorso: questo è un grido di aiuto, ci sentiamo soli

C’è un movimento informale di docenti che si sono ABILITATI superando un selettivo mega concorso ORDINARIO indetto nel 2020 ed hanno ottenuto l’abilitazione ed il diritto alla stabilizzazione (per molti, già docenti precari da anni)/assunzione a ruolo= con contratto a tempo indeterminato da parte dello Stato Italiano.

Per alcune classi di concorso (= insegnamenti/materie)…. il concorso ordinario 2020 NON si è ancora concluso, PERÒ per moltissime ALTRE e per i docenti ed aspiranti tali, che si sono ABILITATI REGOLARMENTE, sono state stilate relative Graduatorie di Merito (GM) per le quali è STATO garantito con provvedimento ufficiale lo scorrimento fino ad esaurimento in merito alla convocazione per ricevere NOMINA A RUOLO (tramite la quale viene assegnato un contratto a tempo indeterminato in una sede di lavoro disponibile).

Or bene, solo una piccola porzione dei presenti nelle Graduatorie di Merito (GM) hanno poi ottenuto l’occasione di accettare (o rifiutare) la nomina a ruolo per l’anno scolastico 2023-2024 attualmente in corso…

Ai rimanenti non restava altro che attendere l’anno scolastico successivo: però al momento pare che verrà INVECE data le precedenza a chi supererà un concorso straordinario TER successivo annunciato e non ancora indetto a bando (e per un numero di posti di lavoro che NON è ancora noto ufficialmente), SENZA calcolare l’esistenza stessa di GM dal concorso 2020 tutt’ora piene di docenti in attesa di ruolo, AL QUALE HANNO DIRITTO e magari logicamente con precedenza temporale.

La TUTELA di questo diritto è stata chiaramente disattesa FINORA nel dibattito parlamentare.

Questo è ALLARMANTE e merita di essere reso universalmente noto ANCHE a cura dei mezzi di informazione intellettualmente ONESTI.

IL 5 dicembre si votano emendamenti decisivi a questo proposito, PERÒ NESSUNO di tali emendamenti SOLLEVA LA QUESTIONE della tutela dei docenti abilitati vincitori/superatori di concorso ordinario 2020 tutt’ora PRESENTI nelle relative GM ancora stracolme di aspiranti alle cattedre che si rendessero disponibili per le assegnazioni del contratto a ruolo.

Lucilla Maria Monteforte