Vincitori di concorso, ma ancora precari

Mi chiamo Vanessa e sono una docente di Filosofia e Scienze umane. Sono? vorrei esserlo!

Diciamoci la verità, sono una docente precaria, una delle poche “fortunate”? ad aver superato il concorso ordinario 2020 per la regione Calabria.

La mia è una classe di concorso particolare, i posti sono pochi, i pensionamenti ancora meno e prendere ruolo è davvero una chimera. Per noi è quasi impossibile anche prendere l’incarico annuale soprattutto adesso, da quando con le abilitazioni con i famosi cfu è facile trovare la strada per la prima fascia saturando così anche quella e congestionando le assegnazioni.

Ma torniamo a noi, io vi scrivo raccontando la mia personale esperienza ma in questa lettera voglio rappresentare non solo me ma anche le 33 colleghe che sono con me nella Gm 2020 e che hanno partecipato all’ordinario con non poche difficoltà.

Forse in pochi si ricordano che il nostro concorso, il ddl 449/2020 è stato bandito a fine 2019 ma a conti fatti è iniziato nel 2022, perché? Perché abbiamo avuto la fortuna di scontrarci col covid e con tutte le restrizioni e le difficoltà che ne sono scaturite, le chiusure, l’isolamento, i contagi e i continui rinvii ci hanno portati a svolgere le prove solo nel 2022, eravamo poco meno di mille iscritti per la prova scritta della quale preferisco non dire nulla perché un docente non si può valutare con prove mnemoniche di quel genere, comunque quasi mille iscritti e alla prova orale siamo arrivati solo in 34, solo 34!

La nostra graduatoria è stata pubblicata solo nel marzo 2023 quindi a differenza dei colleghi del nord abbiamo perso almeno un anno di immissioni. Ora la nostra felicità era comunque immensa perché ce l’avevamo fatta, finalmente avevamo la speranza del ruolo, pur sapendo che ci sarebbe voluto un po’ di tempo, ma sarebbe arrivato prima o poi e invece cosa succede?

Che vengono banditi nuovi concorsi, i famosi PNRR e hanno avuto la precedenza assoluta. È giusto?

No! Non lo è per niente. Noi idonei2020 siamo stati messi completamente in disparte, dimenticati anche dal ministro Valditara che solo il 3 agosto prometteva con un intervento alla Camera lo scorrimento.

Dati alla mano quest’anno nella mia regione erano previste 6 assegnazioni e al temine della prima fase ne sono state assegnate solo 2(?) alla Gm precedente ma la cosa peggiore è che sono previsti altri concorsi che avranno sempre la precedenza. Che ne sarà di noi? Siamo poche decine di docenti tra Gm 18 e Gm 20 perché non attingere da queste ed esaurirle anziché continuare a bandire?

Noi della Gm A018 per la regione Calabria siamo un gruppo coeso, abbiamo formato un gruppo whatsapp e insieme ci confrontiamo sempre su come muoverci, insieme a noi anche qualche collega campana, pugliese e siciliana, tutte nella stessa situazione. Vogliamo ciò che ci spetta, né più né meno. Vi chiedo di darci voce. Laddove la politica si dimentica di noi ci deve essere qualcuno a sostenerci, a darci voce.



Vanessa Zumbo