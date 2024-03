Oscar 2024, il discorso di Billie Eilish: “Grazie ai miei docenti per aver creduto in me”. Cinque statuette per “The Holdovers”

Nella serata di ieri, notte fonda qui in Italia, al Dolby Theatre di Los Angeles si è tenuta la cerimonia di premiazione degli Oscar 2024, i premi più famosi del mondo del cinema. A trionfare come miglior film del 2024 è stato “Oppenheimer” di Christopher Nolan, come miglior attore il protagonista Cillian Murphy e come miglior attrice Emma Stone, protagonista di “Povere Creature!“.

“The Holdovers”, Da’Vine Joy Randolph miglior attrice non protagonista

Come riporta La Repubblica, molti sono stati i riferimenti, nel corso della serata, alla scuola e agli insegnanti. Innanzitutto, come abbiamo detto, tra i film candidati ha figurato “The Holdovers – Lezioni di vita”, film in cui l’attore Paul Giamatti interpreta un docente di lettere classiche.

La pellicola si è guadagnata cinque statuette, tra cui quella di miglior attrice non protagonista per Da’Vine Joy Randolph, che nel suo discorso, come riporta SkyTg24, ha detto: “Grazie per avermi vista. Per avermi sostenuta. Vi ringrazio anche per quando ero l’unica ragazza nera della scuola. Mi avete permesso di forgiare il mio cammino, di costruire il mio percorso e a tutte le donne che hanno lavorato insieme a me”.

Niente da fare per “La sala professori“, altro film sulla scuola, tedesco, candidato come miglior film straniero. A vincere è stato “La zona d’interesse“.

Billie Eilish trionfa per la miglior canzone

La cantante Billie Eilish ha vinto invece l’Oscar per la Miglior canzone con “What Was I Made For?“, canzone che fa parte della colonna sonora di “Barbie“. La 22enne ha ringraziato i suoi docenti: “Sono incredibilmente fortunata, grata. Grazie per il film, lo dedico a tutti quelli che sono rimasti colpiti dal film. Grazie ai nostri genitori e ai miei insegnanti ‘grazie di aver creduto in me’”.

“The Holdovers“, la trama e il trionfo di Giamatti ai Golden Globes

Paul Giamatti, in “The Holdovers – Lezioni di vita“, interpreta uno scontroso docente di lettere classiche di una scuola privata del New England, che rimane nel campus durante le vacanze di Natale per sorvegliare gli studenti che non possono tornare a casa, nel 1870. Particolare è stato il suo discorso di ringraziamento in occasione della vittoria della statuetta.

Giamatti, ai Golden Globes, ha dedicato la vittoria ai docenti: “È un film su un insegnante. Io interpreto un insegnante. Tutta la mia famiglia è composta da insegnanti. Tutti, da generazioni. Gli insegnanti sono brave persone. Dobbiamo rispettarli. Fanno una cosa buona. È un lavoro duro. Quindi questo premio è per gli insegnanti“, queste le sue parole.