Vincoli alla mobilità: botta e risposta fra docenti vincolati (“stracceremo la tessera”) e Cisl Scuola (“è una cosa senza logica”)

Con una infografica che da qualche ora sta circolando nei social i docenti vincolati hanno lanciato un “avvertimento” alla Cisl.

“Cara Cisl – dice in sostanza il testo – è bene che tu sappia: se per un qualunque motivo i vincoli di mobilità dovessero permanere, non solo stracceremo la tua tessera, ma contatteremo tutti i colleghi del settore scuola e insisteremo singolarmente, con ciascuno di loro, affinché facciano altrettanto. Ricordate: siamo oltre cinquantamila e pronti a stracciare le tessere”.

La risposta della Cisl Scuola non si è fatta attendere.

Una infografica firmata dal sindacato compare anche nel gruppo dei FB del Comitato nazionale dei docenti vincolati.

Il testo è cortese ma molto netto: “Care/i colleghe/i, i vincoli alla mobilità derivano da norme di legge e non da scelte sindacali. Lo scorso anno il contratto firmato solo da noi è riuscito in parte a rimuoverli permettendo 15mila trasferimenti.

Le leggi non le fa e non le cambia il sindacato ma il Parlamento. Aderire o meno a un sindacato è per tutti una libera scelta, la minaccia di stracciare la tessera se restano vincoli decisi per legge è del tutto privo di logica.”

Nei giorni scorsi era circolata la notizia che nel decreto milleproroghe potrebbe essere inserita una norma per cancellare i vincoli previsti dalla legge. Nella giornata del 19 gennaio scadono i termini per presentare emendamenti al provvedimento e vedremo cosa succederà.