Vincoli nella mobilità: il tempo stringe, ora è il momento della politica

In vista dell’incontro politico che il 17 febbraio i Sindacati di categoria hanno chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla questione dei vincoli nella mobilità 2023/24, Scuola Bene Comune S.B.C., che da tre anni segue il problema in modo critico e propositivo, aveva lanciato un appello alle forze politiche di maggioranza, affinché per il 2023/24 siano rimossi tutti i vincoli previsti per legge, anche alla luce di una possibile ed auspicabile riscrittura del PNRR (DM 36/2022) e di un parere che ancora oggi è atteso dall’Europa.

Dopo l’incontro del 17 scorso tra Ministero e OO.SS., l’ex Senatore Mario Pittoni, responsabile scuola della Lega, ritornando sul problema dei vincoli nella mobilità, in un suo intervento su Facebook ha scritto: “con il Ministero stiamo lavorando a un nuovo confronto con Bruxelles, visto che le risposte tardano”.

Anche il partito di Giorgia Meloni con la senatrice Ella Bucalo, responsabile scuola di FdI e membro della Settima Cultura del Senato si attiverà presso il Ministro Giuseppe Valditata.

A nessuno ovviamente gioverebbe un mancato accordo, un atto unilaterale del Ministero per il tramite di un’O.M. che sarebbe subito impugnata al TAR Lazio dai sindacati.

Pertanto dall’incontro con il Capo Gabinetto del Ministro Valditara, Giuseppe Recinto, con cui i sindacati hanno chiesto di parlare, si attendono a breve novità, visto che come è stata formulata la questione dei vincoli dal Ministero nella bozza di Contratto e di Ordinanza è francamente irricevibile come i sindacati hanno dichiarato nei loro Comunicati stampa dopo l’incontro della scorsa settimana.

Se la situazione non si dovesse sbloccare rispetto alla situazione del 17 febbraio, nessun sindacato firmerebbe il Contratto e ciò si andrebbe a configurare come un fallimento politico del Governo Meloni e del ministro Valditara, anche alla luce del fatto che nella passata legislatura, in campagna elettorale e in questa stessa legislatura (si veda l’emendamento di Ella Bucalo e altri in Milleproroghe per permettere a tutti i vincolati il trasferimento, l’utilizzazione e le Assegnazioni provvisorie) si sono sempre battuti contro i vincoli nella mobilità dei docenti e dei DSGA.

Associazione Scuola Bene Comune