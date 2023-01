Violenza in classe, studente mette una riga spezzata sulla sedia del compagno: 14enne sottoposto ad intervento chirurgico

Un episodio a metà tra un atto di bullismo e uno scherzo di cattivissimo gusto: come riporta Il Messaggero uno studente di 14 anni dell’istituto d’istruzione superiore Luigi di Savoia di Chieti è rimasto ferito in classe dopo essersi seduto su una sedia.

Il motivo? Un compagno di classe ha messo, nella sedia in questione, una riga spezzata con spuntoni in evidenza, tenuta in verticale. Forse il ragazzo non ha pensato alle conseguenze del suo gesto, o magari non si aspettava che le cose prendessero una brutta piega: il 14enne ha infatti iniziato a sanguinare molto, spingendo i docenti a chiamare rapidamente i soccorsi e ad avvisare i genitori.

La corsa in ospedale

Il giovane è stato dapprima curato sul posto, a scuola, e poi trasportato in ospedale, dove è stato raggiunto dagli agenti della squadra volante, che hanno raccolto le prime testimonianze. Il ragazzo è stato portato nel reparto di chirurgia pediatrica del Santo Spirito di Pescara in codice giallo dove è stato sottoposto a un intervento.

Non si conoscono le condizioni del ragazzo, che non appaiono comunque gravi. Certo è che poteva finire anche peggio di così. Resta da vedere come verrà punito il compagno che ha “teso la trappola” alla vittima.

Si tratta dell’ennesimo episodio di bullismo, se così si può chiamare, che ha luogo tra i locali scolastici, stavolta messo in atto da uno studente nei confronti di un compagno; proprio qualche giorno fa abbiamo riportato una lettera di due docenti che hanno detto di non aver mai visto alunni così immaturi come nell’ultimo periodo. La situazione è davvero grave?