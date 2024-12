Violenza sessuale su sei studentesse, arrestato docente di educazione fisica

Un ex professore di educazione motoria è stato accusato di violenza sessuale su sei alunne minorenni. La vicenda risale al 2019, quando le indagini della Squadra Mobile erano state avviate in seguito a una segnalazione alla Procura da parte di alcuni insegnanti dell’istituto scolastico in cui l’uomo lavorava, dopo aver raccolto le confidenze di alcune alunne vittime di molestie sessuali da parte del professore.

L’uomo, oggi 65enne e in pensione, è agli arresti dopo che la polizia ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica della Corte d’Appello di Venezia.

Secondo quanto riportato dai giornali locali, le studentesse avevano raccontato, con la formula dell’audizione protetta, che l’uomo oltre a rivolgere frasi con esplicito contenuto sessuale e a fare apprezzamenti sull’abbigliamento, con la scuda di aiutarle a eseguire gli esercizi, le toccava nelle parti intime.

Dopo essere stato sospeso dall’attività di insegnante per l’intero anno scolastico dal Giudice per le Indagini Preliminari, il processo penale si è concluso con l’emissione della condanna a due anni.