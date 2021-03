Von der Leyen: legge per contrastare violenza sulle donne

Ursula von der Leyen, in collegamento all’apertura della sessione del Parlamento europeo a Bruxelles, si è intrattenuta sulla parità di genere, dicendo che prima di tutto è necessario fermare la violenza sulle donne e che bisogna mettere le donne al centro della ripresa.

“Al più tardi quest’anno proporremo una nuova legislazione per combattere la violenza contro le donne. Questo è diventato ancora più urgente a causa del confinamento per il virus. Vivere liberi dalla paura e dalla violenza è un diritto umano fondamentale e dobbiamo garantire una protezione adeguata a tutte le donne in tutti i paesi europei online e offline e soprattutto a casa”.

“Le donne devono essere al centro della ripresa; questo è un chiaro requisito per tutti i piani nazionali di ripresa. La prossima generazione dell’Ue troverà buoni posti di lavoro sia per gli uomini che per le donne. Investirà nell’istruzione di qualità per le ragazze e le donne, compresa l’istruzione scientifica. L’Ue della prossima generazione sarà per tutti gli europei, donne e uomini”.

“Ma per arrivare a una maggior occupazione in Europa dobbiamo migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata, garantire il congedo parentale per le madri e i padri, investire nell’assistenza all’infanzia e nelle buone scuole e creare una garanzia per i bambini, in modo che tutti i genitori di qualsiasi estrazione sociale possano mandare i loro figli nelle strutture di assistenza all’infanzia e a scuola”.