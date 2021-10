Voti ai docenti? A 7 insegnanti su 10 l’idea non piace, ma dicono sì alla valutazione dei presidi

Voti ai docenti? A 7 insegnanti su 10 l’idea non piace, ma...

Nel mondo della scuola, ben 7 docenti su 10 si dicono contrari alla valutazione del loro operato, percentuale che si ribalta nel caso della valutazione dell’operato dei dirigenti scolastici, rispetto alla quale sono il 64% i sì alla valutazione.

Il sondaggio nazionale

Le indicazioni giungono da un sondaggio nazionale svolto dalla rivista La Tecnica della Scuola, al quale hanno partecipato oltre mille lettori: di questi, nell’80% dei casi sono stati insegnanti, nel 9% genitori. Poco più del 4% sono le risposte dei dirigenti. Gli studenti, che partecipano in quantità irrisoria al sondaggio, non sembrano quindi particolarmente interessati all’argomento.

La provenienza delle risposte

Da dove provengono le risposte? In maggioranza dal Sud Italia, considerando anche le Isole, per un totale di circa il 51% di risposte. A seguire il Nord, che risponde nel 35% dei casi e infine il Centro con un 18% di risposte.

Sempre esaminando le risposte risulta che, grosso modo, l’interesse per l’argomento è trasversale, su tutti i gradi della scuola dell’obbligo , quindi dalla primaria alla secondaria di secondo grado. Minimo è invece il coinvolgimento della scuola dell’infanzia (5,7% di risposte), un dato che valutiamo come la convinzione, da parte del relativo corpo insegnante, che il tema della valutazione riguardi solo chi, a sua volta, valuta i ragazzi con giudizi o scale numeriche.

Perchè si parla oggi di valutazione di docenti e dirigenti? Perché in occasione del convegno di Flc Cgil sulla valutazione, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, non ha escluso l’ipotesi che per una completa diagnosi del sistema scuola possa giovare una raccolta di dati relativa anche all’operato del personale scolastico.

Precisiamo che l’indagine è stata realizzata dalla testata giornalistica “La Tecnica della Scuola” nel periodo che va dal 25 ottobre al 27 ottobre 2021. Hanno partecipato 1.013 soggetti. Il sondaggio non ha carattere di scientificità: i risultati derivano da conteggi automatici.