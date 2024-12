XFactor, vince la 17enne Mimì. Il ds della sua scuola tra il pubblico: “Non aveva mai perso un giorno di lezioni prima del talent”

Come abbiamo scritto giovedì scorso, 5 dicembre, si è tenuta la finale dell’edizione di quest’anno del talent show XFactor, in onda su Sky. A vincere è stata una studentessa di diciassette anni che vive in Brianza, Mimì Caruso. Tra il pubblico, in Piazza del Plebiscito, a vederla trionfare, è stato il dirigente della scuola che frequenta.

“Dobbiamo ringraziare Mimì per questo regalo di Natale in anticipo. È una ragazza d’oro e i compagni la adorano, tant’è vero che quando sono arrivato a scuola alcuni di loro mi hanno chiesto il permesso di appendere nell’atrio un maxi manifesto in suo onore. Ho acconsentito con gioia – racconta il dirigente scolastico, come riporta La Repubblica – Ho parlato con i suoi genitori e speriamo che già la prossima settimana possa rientrare in classe. Con gli studenti e i professori siamo già al lavoro per prepararle una bellissima festa”.

“È una studentessa molto seria”

“Si sta impegnando con grandissima determinazione. È una studentessa molto seria, particolarmente brillante anche nell’utilizzo degli strumenti multimediali e nella realizzazione di video – prosegue il dirigente – Mi auguro davvero che il successo non la cambi, ma sono molto fiducioso. Credo che Mimì non si lascerà travolgere, anche perché ha alle spalle dei genitori fantastici, che hanno sempre collaborato con la classe docente per aiutare la figlia a conciliare al meglio lo studio con la passione per la musica”.

Fino al giorno prima dell’inizio dei live del programma, quando non ha più fisicamente potuto essere presente, “Mimì non aveva mai perso un giorno di lezioni. La sua frequenza scolastica era del 100% – sottolinea ancora il ds – Prima dell’inizio del periodo di ‘reclusione’ di XFactor, Mimì è venuta da me e abbiamo parlato del suo futuro scolastico. Mi ha dimostrato una volta di più di essere una persona con la testa sulle spalle”.

“Non so di preciso quali siano i suoi prossimi impegni professionali, ma resto convinto del fatto che la scuola sia fondamentale per il percorso formativo di una ragazza così giovane e penso proprio che Mimì sia d’accordo con me – conclude il preside – In ogni caso noi siamo assolutamente disponibili a venirle incontro per aiutarla a conciliare i vari impegni, come abbiamo sempre fatto finora”.

Chi è Mimì Caruso

La giovane studia in un istituto professionale con indirizzo servizi culturali e dello spettacolo nel milanese, come riporta il giornale locale Sesto Notizie. La ragazza nei mesi scorsi ha partecipato ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento).

“Un’artista con una voce eccezionale, simbolo di integrazione e inclusione positiva”, queste le parole del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Ecco le sue parole sulla scuola, pronunciate a Il Corriere della Sera: “Per me è un luogo anche di divertimento. A parte le medie dove ho subìto del bullismo, sul colore della pelle e su altro. Ci sono tanti sbruffoni in giro. Allora ci rimanevo male, ma ora l’ho superato. Però poi cambiando scuola è andata meglio”.