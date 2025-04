Studenti maltrattati, a Verona un professore e due maestre sotto accusa

La cronaca scolastica è segnata da diverse vicende giudiziarie che vedono protagonisti alcuni insegnanti accusati di condotte inappropriate nei confronti degli studenti. Come riporta il Corriere, nell’ultima settimana, tre docenti sono comparsi di fronte al tribunale con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione: due maestre sono state assolte, mentre un altro insegnante è in attesa di sentenza, rinviata al 18 aprile.

Il caso più recente riguarda un insegnante di 45 anni di una scuola media della provincia di Verona. Secondo le testimonianze dei genitori, i cui figli avrebbero manifestato paura e attacchi di panico, l’uomo avrebbe ripetutamente mortificato gli alunni con appellativi come “stupidi” o “ignoranti” e avrebbe impedito loro di uscire dalla classe per motivi fisiologici, anche urgenti. Un genitore ha raccontato che la figlia si era sporcata non potendo andare in bagno. Il pubblico ministero ha richiesto una condanna a due mesi e venti giorni di reclusione. L’avvocata difensore ha sottolineato come nessun altro studente si fosse lamentato dell’insegnante, descrivendolo come propositivo e ricordando la stima espressa in precedenza dai genitori. La docente continua a esercitare la professione.

Mercoledì, invece, due educatrici di un asilo nido sono state assolte dall’accusa di aver lasciato due bambini piccoli fuori dalla classe. I genitori non si sono costituiti parte civile e hanno sempre sostenuto il buon rapporto dei figli con le maestre. La difesa ha evidenziato l’incertezza sull’effettiva responsabilità delle insegnanti e sull’esistenza di un vero maltrattamento. Tuttavia, altre due insegnanti dello stesso asilo saranno processate a maggio per presunti maltrattamenti su una decina di bambini, tra cui insulti, abbandono in posizioni pericolose e privazione di cibo o isolamento al buio come punizione.