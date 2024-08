XVIII° Congresso Nazionale AID – Vivere la dislessia a casa, a scuola, al lavoro. Confronti, testimonianze, punti di vista nella società di oggi

In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia 2024 (7-13 ottobre), l’Associazione Italiana Dislessia promuove il suo XVIII° Congresso Nazionale: “Vivere la dislessia a casa, a scuola, al lavoro. Confronti, testimonianze, punti di vista nella società di oggi”.

L’evento si svolgerà sabato 12 ottobre 2024, dalle ore 09.00 alle ore 16.30, a Bologna presso la Biblioteca San Domenico (Piazza San Domenico 13) e contemporaneamente in diretta streaming.

Segnaliamo sin da ora il Congresso perché è già possibile iscriversi alle varie sessioni e perché, svolgendosi proprio poco dopo l’inizio del nuovo anno scolastico 2024-25, può dare a i docenti che ci leggono l’opportunità di acquisire risorse in tempo utile per supportare il lavoro e favorire il confronto, proprio quando, ad ottobre 2025, ricorreranno i 15 anni da quando è stata emanata la Legge 170, prima in Italia ad occuparsi dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

L’evento ha numerosi obiettivo, ma soprattutto si propone di esplorare e condividere le esperienze di vita delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento mostrando come la dislessia e gli altri DSA influiscano nei contestifamiliare, educativo e professionale. Al centro ci sarà il vissuto personale di giovani e adulti con DSA, genitori, docenti e professionisti socio-sanitari e delle imprese, con l’obiettivo di evidenziare come le difficoltà specifichedeterminate dai disturbi possano essere superatecon strumenti e strategie adeguate.

Il programma del convegno

La giornata è strutturata in sessioni plenarie, dalle 9 alle 13,30, con tre talk show per dare voce a chi vive la dislessia nella quotidianità; a seguire un incontro dedicato alle potenzialità dell’intelligenza artificiale nella quotidianità, con Luca Grandi, pedagogista, progettista di tecnologie per l’apprendimento e Enrico Riva, valutatore e trainer specializzato in DSA, membro del board of trustees British Dyslexia Association (BDA).

Ci saranno poi tre sessioni parallele, con cinque incontri in contemporanea per approfondire i disturbi specifici dell’apprendimento a 360°, dalla didattica delle emozioni, all’inclusione in ambito universitario.

Il programma prevede anche lo Spazio Testimonial, dalle 14,30 alle 15, con lo street artist Rebor e altri ospiti a sorpresa, fra personalità dello sport e dello spettacolo, racconteranno il loro rapporto con la dislessia nella vita quotidiana e professionale.

Sarà possibile seguire l’evento in streaming sul canale YouTube di AID. Non potrà mancare il contributo di Giacomo Stella, psicologo, psicolinguista e fondatore di AID.

L’inclusione scolastica

Al tema dell’inclusione scolastica sarà dedicato ampio spazio, proprio perché rappresenta una sfida fondamentaleper garantire il diritto all’istruzione e alla partecipazione attiva di tutti gli studenti. In che modo un ambiente scolastico inclusivo può influenzare l’efficacia dei processi di insegnamento e apprendimento? A questa domanda cercheranno di rispondere esperti e docenti.

Si parlerà anche di didattica delle emozioni e di università e inclusione, con la partecipazione di diversi membri del Comitato Tecnico e Comitato Scuola e Università.

Come partecipare

Per partecipare in presenza alla Sessione Plenaria e allo Spazio Testimonial, nel Salone Bolognini, è richiesta l’iscrizione al link.

Ai partecipanti al congresso nazionale AID verrà rilasciato attestato di partecipazione. Per informazioni e chiarimenti di ci si può rivolgere all’indirizzo email [email protected].