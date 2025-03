Regione Campania, De Luca: “Investiti 25 milioni per 100 scuolabus. In arrivo importanti risorse per l’edilizia scolastica”

Regione Campania, De Luca: “Investiti 25 milioni per 100 scuolabus. In arrivo...

Nel suo consueto punto settimanale sui social, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato in apertura di scuola e di investimenti:

“Abbiamo preso misure significative che riguardano il mondo della scuola. Abbiamo concluso un investimento di 25 milioni di euro per comprare 100 scuolabus per Comuni al di sotto dei 15mila abitanti. Stiamo dedicando al mondo della scuola un’attenzione particolare. Riteniamo che il mondo della scuola debba essere sostenuto con risorse importanti. Le domande che sono arrivate alla Regione sono 183 ma abbiamo deciso di trovare altre risorse per completare la fornitura di autobus per tutti i Comuni che ci hanno fatto richiesta, credo sia una cosa molto significativa e molto bella”.

“Un’altra decisione riguarda l’edilizia scolastica. Abbiamo fatto qualche giorno fa un incontro con i sindaci per informarli che avevamo deciso lo stanziamento di 150 milioni di euro per l’edilizia scolastica, per la messa in sicurezza, per l’adeguamento tecnologico“.