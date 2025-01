Allerta meteo Toscana, albero cade sopra uno scuolabus con a bordo studenti: otto bambini e due adulti in ospedale

Tragedia sfiorata in Toscana: oggi, 13 gennaio, intorno alle ore otto, nel fiorentino uno scuolabus con a bordo molti bambini che stavando andando a scuola è stato colpito da un albero, caduto improvvisamente. Lo riporta La Repubblica.

Ci sono feriti lievi

Immediata la chiamata al 112, che ha inviato sul posto squadre di soccorso sanitario e vigili del fuoco. Alcune persone, di cui si attende ancora un quadro esatto, sono rimaste lievemente ferite, riportando delle escoriazioni. Poco dopo l’arrivo del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, portando sul posto anche una autogru per spostare il veicolo danneggiato.

A seguito della caduta dell’albero sulla scuolabus otto bambini e due adulti, l’autista e l’accompagnatrice sono stati portati in ospedale per controlli e cure. Lo riporta Ansa.

Probabilmente tutto è avvenuto a causa del forte vento che sta sferzando la zona. In Toscana da sabato è allerta, con codice giallo, per il forte vento, con previsioni per oggi di raffiche fino a 100-120km/h.