80 docenti a scuola di IA alla Luiss

Un’ottantina di docenti dei principali istituti scolastici di secondo grado di Roma si sono iscritti al corso di Intelligenza Artificiale organizzato dalla Luiss.

Si tratta di un progetto dal titolo: “Intelligenza artificiale nella scuola: educazione, formazione e nuove metodologie didattiche” e che prevede un ciclo di quattro incontri a cadenza mensile, tenuti dai migliori esperti dell’ateneo e coordinati da LawLab, Laboratorio Luiss sul diritto del digitale.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di rispondere a una duplice esigenza: da un lato, rinnovare le metodologie didattiche, dall’altro, fornire contenuti adeguati e al passo con la rivoluzione introdotta da strumenti di IA generativa come ChatGpt, già ampiamente utilizzati dagli allievi.

Le lezioni saranno tenute dai professori dell’Ateneo, mentre ad aprire il ciclo di seminari è stata la Direttrice del Corso di Laurea Triennale in “Management and Artificial Intelligence”, che condurrà i docenti in un tour informale e interattivo tra le applicazioni dell’IA e delle nuove tecniche di apprendimento, per offrire una panoramica sui principali meccanismi alla base di queste tecnologie.

A seguire, intratterrà i prof il direttore del Corso di Laurea Magistrale in “Data Science and Management” che approfondirà, anche attraverso simulazioni e giochi creativi, potenzialità e limiti dell’utilizzo di Intelligenza Artificiale e ChatGpt. Mercoledì 20 marzo, sarà la volta del Direttore LawLab – Laboratorio Luiss sul diritto del digitale, che affronterà i temi della protezione dei dati personali e della tutela dei minori dai rischi del web, come cyberbullismo e fake news.

Infine, mercoledì 24 aprile, un focus sull’integrazione tra IA e materie umanistiche con il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.

Al termine del progetto, saranno disponibili gli atti dei lavori