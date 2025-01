A Bergamo, l’istruzione italiana nell’era dell’Ai

Agli Stati Generali della Scuola Digitale, che si svolgeranno a Bergamo dal 20 al 22 febbraio, l’argomento principe sarà l’Artificial Intelligence, dove gli esperti potranno portare la loro opinione sulla sicura evoluzione del sistema scolastico considerato che investe le competenze ma anche le modalità di apprendimento.

Nel contesto dell’evento, come riporta pure wired.it, saranno presentati i risultati del questionario sulla conoscenza e sull’utilizzo dell’Intelligenza artificiale da parte degli studenti per avere un quadro di insieme sulla conoscenza di termini specifici e sull’AI in generale, sugli ambiti di utilizzo, sulla fruizione a scuola e no, sulla frequenza d’uso ma anche su rischi e opportunità.

Sarà pure presentato il progetto di ricerca-azione “imparIAmo a scuola con l’Intelligenza Artificiale”che, punta alla sperimentazione di un utilizzo didattico dell’I.A. per la creazione di contenuti e applicazioni pratiche. Sono previste a tale riguardo premiazione dei migliori lavori realizzati da studenti e docenti nell’ambito del progetto per capire chi, come e perché ha valorizzato di più la tecnologia a disposizione.

Ma ci sarà pure un focus su orientamento e formazione, sfide del digitale e cittadinanza consapevole, insieme al tema molto sentito e urgente della sofferenza giovanile, anche alla luce delle nuove espressioni di disagio.

Prevista inoltre un’area espositiva dedicata alle ultime novità tecnologiche, un’occasione per accogliere potenziali spunti e ispirazioni per costruire una didattica che bilanci esigenze vecchie e nuove.