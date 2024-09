A Cena da Maria Latella, Gianni Cuperlo e l’aneddoto: “Ho fatto l’esame di terza media lo stesso anno di mia madre”

Nell’ultima puntata di “A casa di Maria Latella“, andato in onda su Rai1, Gianni Cuperlo, membro del Partito Democratico e della sua Direzione Nazionale ha rivelato un aneddoto molto particolare in merito alla sua carriera scolastica.

“Il traguardo del diploma non le ha cambiato la vita”

Ecco le sue parole: “Per gli accidenti della vita io ho fatto l’esame di terza media nello stesso anno in cui lo ha fatto mia madre. Aveva avuto giovane me e mio fratello, poi non aveva completato le scuole per problemi familiari. Poi si è iscritta e lo abbiamo fatto nello stesso anno”.

“La soddisfazione di questa donna di 30 anni è stata incredibile: il traguardo del diploma non le ha cambiato la vita, però… la Sinistra si spegne quando non riesce più a trasmettere che la politica serve per avere uno scatto nella propria vita, materiale a volte ma a volte di consapevolezza di sé”, ha concluso.