A lezione in spiaggia: il progetto che coinvolge tre classi della primaria tra educazione civica e sicurezza al mare

A Forte dei Marmi (Lucca) si sta sperimentando un modo particolare di fare lezione, approfittando degli ultimi momenti della bella stagione. I bambini di tre classi prime delle scuole elementari avranno infatti un’aula speciale, direttamente sul mare.

Si tratta del progetto ‘Scuola del mare a Forte dei Marmi’, dal 19 settembre al 7 ottobre alla Spiaggia comunale dei bambini, stabilimento balneare che ospita i centri estivi: la ‘Scuola del mare’, riservata ai bambini degli istituti Carducci, Pascoli e Don Milani, permetterà di fare regolari attività scolastiche come letture animate, ascolto e comprensione ma anche attività scientifiche attraverso la raccolta di materiali come legnetti e conchiglie.

Iniziare la scuola primaria in modo alternativo

Tra le materie che verranno trattate, educazione civica e insegnamento di regole e sicurezza sulla spiaggia. Il mare assumerà dunque anche una valenza educativa. “E’ davvero un privilegio godere del mare di settembre – hanno affermato il sindaco Bruno Murzi e Elisa Galleni, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Forte dei Marmi – e siamo davvero felici che con questo progetto condiviso e supportato con entusiasmo dalla nostra amministrazione anche i più piccoli potranno beneficiare di questa grande risorsa. Siamo convinti che questa idea da sperimentale possa diventare molto di più, perché il nostro è un territorio ricco di stimoli ambientali e oltretutto favorito anche da un clima mite soprattutto nei mesi di settembre e ottobre”.

Resta da capire se la particolare location scelta per fare lezione possa davvero stimolare i bambini o possa trasformarsi in occasione di distrazione. Emergono, comunque, sempre più spesso modi alternativi di stare in classe o di organizzare collegi docenti, come è avvenuto qualche tempo fa a Vo’ Euganeo, in provincia di Padova.