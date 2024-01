Si apre a Roma la prima scuola sull’occulto, che in qualche modo ricorda il film sugli “Acchiappa-fantasmi”, alla quale si può iscrivere chiunque, anche se la richiesta maggiore, immaginiamo, parta da coloro che hanno avuto, per un verso o per l’altro, esperienze extrasensoriali di qualche tipo: apparizioni, premonizioni, eventi strani e inspiegabili.

E proprio a loro sarebbe rivolta la nova proposta didattica dalla Pontificia Università Lateranense, organizzata dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater della Diocesi di Roma e dal Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa dal titolo: Metamorfosi sul Sacro.

Le “lezioni” si svolgeranno ogni venerdì (guarda il caso) e dureranno in tutto 32 ore, fino al prossimo 3 maggio, con lo scopo appunto di approfondire e indagare i fenomeni soprannaturali, compresi, e forse soprattutto, quelli che hanno risvolti mistici come le visioni “mariane”, e poi eventi soprannaturali, paranormali, medianici.

Il presidente del Gris, del Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa, spiega all’Adnkronos: “Attualmente in Italia ci sono una trentina di apparizioni in corso e non se ne parla. La Chiesa ha un po’ abbandonato il fatto di parlare del soprannaturale. Le persone, invece, hanno fame di soprannaturale”.

Singolare appare il fatto, secondo quanto viene raccontato dal presidente Gris, che gli iscritti in maggioranza, più che preti e suore, sono avvocati, criminologi, medici.

Il corso, nelle intenzioni degli organizzatori, si ripromette di fare luce su molti fenomeni misteriosi, radicati nella tradizione popolare come pure nell’ignoranza e nella credulità superstiziosa.

“Il sacro -chiosa il presidente Gris- è un grande stargate, una porta d’accesso verso il soprannaturale”.