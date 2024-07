A scuola con gli animali: in Liguria parte il progetto di zooantropologia per l’a.s. 2024/25

A scuola con gli animali: in Liguria parte il progetto di zooantropologia...

In Liguria, l’anno scolastico 2024/2025 vedrà l’avvio del progetto “A Scuola con gli Animali”, promosso da Regione Liguria e Alisa in collaborazione con l’associazione Buoncanile. Il progetto, destinato agli studenti delle scuole primarie, mira a utilizzare gli animali domestici per migliorare la socializzazione e l’apprendimento cognitivo e sociale dei bambini.

“A Scuola con gli Animali” prevede cinque incontri: quattro si terranno nelle scuole e uno presso la struttura di Buoncanile. Le lezioni, della durata di 60 minuti, includeranno una fase di spiegazione teorica seguita da attività pratiche che coinvolgono direttamente gli studenti. Attraverso giochi, racconti ed esempi, i bambini potranno apprendere la relazione uomo-animale e sviluppare competenze relazionali e comunicative tramite la cura degli animali.

Durante le lezioni, saranno presenti un insegnante, un medico veterinario esperto in interventi assistiti con gli animali, un coadiutore del cane e i membri dell’associazione Buoncanile. Il progetto, gratuito, potrà essere inserito liberamente nel programma scolastico.

L’assessore regionale alla Scuola e alla Tutela degli Animali, Simona Ferro, ha sottolineato i benefici dell’interazione con gli animali sullo sviluppo infantile. “La ricerca scientifica ha evidenziato i vantaggi che questa interazione comporta. Grazie a questo progetto, i nostri bambini possono imparare il rispetto per gli animali e sviluppare nuove competenze interagendo con loro e prendendosene cura”, ha dichiarato Ferro. Ha inoltre aggiunto che “la presenza di animali in classe crea un centro di interesse, favorendo i processi formativi e la partecipazione degli studenti alle attività didattiche”.