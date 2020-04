A scuola d’Europa: l’educazione civica europea continua a distanza

In considerazione dell’emergenza coronavirus, Europe Direct Emilia-Romagna ha messo a disposizione alla pagina “A scuola d’Europa” moduli formativi in E-learning per docenti e studenti, oltre che video-tutorial per gli insegnanti, per favorire la prosecuzione di percorsi di educazione civica europea, con l’utilizzo di materiali e sussidi dedicati.

C’è anche la possibilità di partecipare ad un sondaggio della Commissione europea realizzato per raccogliere, principalmente dai docenti, un primo riscontro su cosa ha significato passare improvvisamente all’educazione a distanza.

Ecco alcuni dei materiali disponibili:

Coronavirus: la risposta dell’Europa

Cosa può fare, cosa sta facendo e cosa dovrebbe fare in futuro l’UE per combattere l’epidemia di Covid-19 e far ripartire l’Europa

La Mia UE

La storia dell’Europa e degli europei dal secondo dopoguerra al tempo del coronavirus. Cos’è L’Unione europea, perché è importante nella vita quotidiana dei giovani e il funzionamento delle istituzioni europee

Contrastare il cambiamento climatico: cosa prevede l’Agenda 2030 dell’ONU? Cosa fa l’Unione europea? Cosa possiamo fare noi?

Effetti dei cambiamenti climatici e impatti ambientali. Strumenti di mitigazione degli effetti nelle città, modifiche degli stili di vita, dei sistemi di produzione e consumo. Il green deal europeo e l’economia circolare

Democrazia, stato di diritto, legalità. In Europa camminano insieme

Concetto e declinazioni della democrazia nella storia e nell’attualità. La cittadinanza europea e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

La mobilità europea per i giovani

Le opportunità offerte ai giovani per spostarsi in Europa per studio, lavoro e volontariato, grazie al Programma Erasmus+

Notizie vere, notizie incerte e notizie false al tempo del coronavirus

La disinformazione in ambito sanitario e le fake news sull’epidemia di Covid-19. Come sopravvivere all’infodemia.