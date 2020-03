Coronavirus e scuole chiuse, tutto quello che c’è da sapere: norme e info utili

In vigore dall’11 marzo e fino al 25 marzo il nuovo decreto per combattere l’emergenza coronavirus che prevede la chiusura di ulteriori attività e servizi non essenziali: stop anche a bar, pub e ristoranti.

Garantiti alimentari, farmacie, trasporti e servizi essenziali come quelli postali e finanziari. Restano attivi tra gli altri idraulici, meccanici, benzinai, tabaccai ed edicole.

