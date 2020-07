A scuola di sonno: consigli per dormire bene [VIDEO]

Per rendere al meglio da svegli, a scuola o al lavoro, è necessario dormire bene. L’importanza del sonno incide sulla nostra salute in modo fondamentale: ecco perchè ASSIREM (Associazione Italiana per la ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno) e LA TECNICA DELLA SCUOLA FORMAZIONE promuovono un percorso di informazione ed educazione al sonno sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche in campo della medicina del sonno, ancora circoscritte agli ambiti scientifici.

L’importanza del sonno

Il percorso è indirizzato agli alunni ed ai professori, ma anche ai genitori e vuole ribadirne l’importanza per la salute, il benessere e la qualità della vita. Inoltre vuole promuovere degli stili di vita e dei comportamenti che favoriscano il recupero di un sonno naturale.

Negli anni si è compreso sempre più che il sonno non è un momento passivo, anche se il soggetto rimane immobile e non in contatto con l’ambiente, ma è una parte della nostra giornata in cui si svolgono numerosissime funzioni. Durante il sonno avviene la riparazione dei danni tessutali, la selezione e il consolidamento della memoria, la produzione di numerosi ormoni, quali l’ormone della crescita indispensabile per lo sviluppo psicofisico dei bambini, della leptina che regola il nostro senso di sazietà ed il nostro metabolismo.

A scuola di sonno: tre videolezioni a cura di Assirem e La Tecnica della Scuola Formazione

Assirem e La Tecnica della Scuola Formazione, propongono la terza parte del percorso formativo dal titolo Consigli per dormire bene: l’igiene del sonno.

Le videolezioni sono curate dal dottor Pierluigi Innocenti, già presidente dell’Associazione.

Ecco le altre videolezioni:

Perché dormiamo

Il sonno, non solo riposo