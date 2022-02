A trent’anni dall’approvazione della legge 104: venerdì 18 il talk della Fish

La Legge 104 del 1992 compie 30 anni. Questo il tempo della sua approvazione in Italia. Ma tante sono ancora le domande e i temi che ruotano attorno a questa Legge. La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap ha organizzato un talk venerdì 18 febbraio alle 15 per parlarne. Tra progetti di Vita indipendente e inclusione scolastica, si discuterà con ospiti la ministra per le Disabilità Erika Stefani e il sottosegretario all’istruzione Rossano Sasso che dialogheranno con il presidente della FISH Vincenzo Falabella.

Evento che sarà trasmesso in streaming sul sito e sui canali social della Federazione ovvero YouTube e Facebook.

«Con il digital talk che organizzeremo il 18 febbraio, la Federazione vuole sicuramente ricordare il clima politico e culturale che portò all’approvazione della prima legge in cui il movimento associativo divenne protagonista. Questo evento, infatti, servirà a far conoscere alle nuove generazioni come nacque una Legge in cui le persone con disabilità per la prima volta divennero protagoniste del loro agire, anche politico», dichiara il presidente Falabella, presentando l’iniziativa.

«Ma per noi non si tratterà soltanto di una semplice commemorazione», sottolinea ancora Falabella. «Infatti, sarà sicuramente un’occasione per dare un senso concreto al nostro impegno sui diritti delle persone con disabilità, anche alla luce delle importanti scadenze previste prossimamente, a partire dal lavoro che ci attende sull’elaborazione dei Decreti Attuativi che dovranno dare forma e sostanza alla recente Legge Delega in materia di disabilità e di cui abbiamo ampiamente discusso all’interno della nostra rete associativa in queste settimane». E poi conclude così il presidente della FISH: «perché la cultura dell’inclusione merita una continua attenzione e manutenzione, non solo da parte degli interessati e degli esperti, ma di tutti, perché è un patrimonio reale del nostro Paese».

Nel corso del digital talk del 18 febbraio, si svilupperà, nel corso del pomeriggio, una tavola rotonda dal titolo: “Dalle scuole speciali di ieri all’inclusione scolastica di oggi e di domani” e, all’interno della quale, si discuterà della proposta di legge presentata dalla Federazione nel dicembre scorso al Ministero dell’Istruzione per la continuità didattica degli insegnanti specializzati nel sostegno; e per rendere il mondo scolastico concretamente più inclusivo per gli alunni e le alunne con disabilità. Tra gli interventi previsti vi saranno quelli degli esperti di inclusione scolastica della FISH, Salvatore Nocera e Stefania Stellino, i quali dialogheranno, tra gli altri, con i dirigenti del Ministero dell’Istruzione.