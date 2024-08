Abusi a scuola su alunna con disabilità, arrestato docente di sostegno: avrebbe molestato verbalmente anche le colleghe

Una brutta storia di molestie arriva da Livorno: qui un insegnante di sostegno è stato arrestato per aver abusato di un’alunna con disabilità. L’uomo sarebbe stato notato più volte dal personale scolastico in luoghi isolati della scuola insieme all’alunna e, in più occasioni avrebbe anche pronunciato frasi e commenti offensivi a sfondo sessuale verso la giovane, le colleghe e altre studentesse.

A segnalarlo la dirigenza della scuola

A riportarlo vari media come SkyTg24. Violenza sessuale pluriaggravata è il reato ipotizzato nei confronti del docente, nei confronti del quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Le indagini sono state avviate a seguito della segnalazione effettuata dalla dirigenza scolastica dell’istituto in cui il docente lavorava, per comportamenti anomali.

La perquisizione

Poi, durante una perquisizione disposta dalla Procura, si presume della sua casa, “nonostante i tentativi di celare elementi anche tramite un dispositivo criptato”, spiegano i militari, “è stato estratto diverso materiale informatico, costituito da video e foto dal contenuto sessualmente esplicito, riferito a diverse occasioni”. La misura di custodia cautelare è stata disposta per il pericolo di reiterazione del reato in danno dell’alunna e di altre possibili vittime. Il gip ha valutato il fatto “che l’indagato risulta avere contatti con giovani e giovanissimi anche in relazione ad attività svolte nella sfera privata”.