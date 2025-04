Scuola, verso il rinnovo delle RSU: ANCoDiS invita a valutare le posizioni sui collaboratori dei DS

In vista delle prossime elezioni RSU, l’Associazione Nazionale dei Collaboratori dei Dirigenti Scolastici (ANCoDiS) sollecita un voto consapevole. L’associazione evidenzia posizioni sindacali contrastanti, talvolta “negazioniste”, riguardo all’impegno di oltre 100.000 docenti nel lavoro organizzativo e progettuale. ANCoDiS critica chi non riconosce il ruolo cruciale di questo lavoro per il funzionamento della scuola autonoma.

L’associazione lamenta la scarsa attenzione ricevuta negli anni dalle organizzazioni sindacali rappresentative. ANCoDiS invita i collaboratori dei DS e le figure di sistema a sostenere chi promuove una moderna articolazione della funzione docente che valorizzi le diverse forme di lavoro, con un adeguato riconoscimento professionale e di carriera.

Infine, ricorda il “Patto per il rilancio della Pubblica Amministrazione” che sottolinea la valorizzazione di specifiche professionalità non dirigenziali. L’associazione auspica la formalizzazione giuridica della figura del vicario e la creazione di un’area intermedia (figure di sistema).