Accesso alle classi di concorso, CFU e CFA mancanti possono essere conseguiti anche con corsi post-lauream come i master

Le sigle sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS hanno avanzato una richiesta di chiarimenti circa i requisiti di accesso alle classi di concorso per l’insegnamento nella scuola secondaria, alla luce delle novità introdotte dai nuovi decreti che le hanno riformate.

Con nota del 18 marzo 2024, il MIM risponde a queste richieste, ribadendo che gli esami, i CFU e i CFA, di cui all’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 22 dicembre 2023, n. 255, richiesti al fine di integrare i requisiti di accesso alle classi di concorso, possono essere conseguiti anche tramite corsi post-lauream, quali ad esempio i master.

Requisiti di accesso

Con il suddetto decreto sono revisionate e aggiornate le classi di concorso di cui alla tabella A, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro

accorpamento, al fine di promuovere l’interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

All’art. 3, il decreto così prevede:

1. Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.

2. Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA

