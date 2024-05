Gps 2024, cosa succede con l’accorpamento delle classi di concorso

Intervenuta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 24 maggio, Serena Morando del Centro Nazionale Flc Cgil ha parlato dell’accorpamento delle classi di concorso relativamente alle Graduatorie Provinciali Supplenze:

“Abbiamo atteso a lungo questa ordinanza e devo dire è stata un’ordinanza sofferta anche per quanto riguarda le relazioni sindacali e anche questa attesa ha contribuito un pochino a fare un po’ di confusione. E’ importante per rimettere un po’ a posto tutte le notizie che in questi due mesi di attesa si sono rincorse.

Il DM 255 come sapete bene che è stato approvato a dicembre ha accorpato diverse classi di concorso.

Però con le GPS ci troviamo in una fase transitoria non ancora di piena applicazione del DM che avrà probabilmente applicazione piena a partire dalla mobilità del prossimo o anno, quindi diciamo le cose essenziali proprio in merito a cosa deve fare chi ha una classe di concorso che è stato oggetto di accorpamento intanto partiamo iniziamo col dire che i codici alfanumerici sono rimasti le stesse. Cioè le classi di concorso hanno sempre la stessa denominazione, non hanno già la nuova denominazione che il DM porta con sé, quindi sono rimaste separate e ognuna si chiama (faccio l’esempio) primo a01 e a17 continua a chiamarsi a01 e a e a017. La differenza sostanziale è che però io ovviamente in virtù dell’accorpamento mi porto dietro l’abilitazione o il titolo di accesso che mi consentirà di iscrivermi in prima e seconda fascia e anche in tutte le le le classi di concorso accorpate.

Faccio un esempio quello della 01, ma come anche quello della 22 della 12 io sono abilitato, ero abilitato nella 01 e non nella 017, aggiornando le GPS mi inserirò o aggiornerò, mi inserirò comunque in prima fascia sulla 01. Ma anche in prima fascia sulla 017 e quando per la 017 mi faranno indicare la procedura abilitante che mi dà la possibiIità di iscrivermi in prima fascia sarà la stessa sarà da indicare la stessa procedura che mi ha portato a conseguire l’abilitazione sulla 01 così per la seconda fascia perché c’era una differenza anche in seconda fascia perché avevo magari un titolo di accesso che mi consentiva l’accesso ad una classe di concorso mentre magari mi mancavano dei crediti formativi o il mio titolo di accesso non mi dava appunto la possibilità di iscrivermi in seconda e vale anche per la seconda.

Quindi se io ho il titolo di accesso utile per iscrivermi nella a01 lo stesso titolo mi iscriverò in seconda per la 17, lo stesso titolo di accesso sarà da indicare dove mi viene richiesto il titolo di accesso che mi dà appunto l’accesso alla seconda fascia.

Diverso è invece il discorso sui servizi che per adesso rimangono distinti e valutati alla vecchia maniera cioè per i servizi che andrò a caricare quindi quelli del 22-23 e quelli del 23-24 io caricherò come specifico il servizio prestato sulla 01 e automaticamente mi verrà valutato come aspecifico su tutte le altre classi di concorso, quindi in questo caso anche sulla nuova classe magari sulla nuova classe di concorso che ho inserito dal dal 24. Questo problema è stato sollevato dalle organizzazioni sindacali perché l’amministrazione voleva quasi invece far valere come dire la retroattività del DM 255 ma sarebbe stato un precedente molto pericoloso perché noi abbiamo questo principio generale, che quando si modificano i requisiti di accesso non è mai retroattivo”.

