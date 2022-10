Adotta un Giusto, torna il concorso per celebrare la Giornata dei Giusti dell’umanità: scadenza 31 gennaio 2023

Adotta un Giusto, torna il concorso per celebrare la Giornata dei Giusti...

Con la legge n. 212 del 20 dicembre 2017 il Parlamento italiano ha istituito il 6 marzo quale Giornata dei Giusti dell’umanità.

La giornata è dedicata a “mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani”.

In proposito, Gariwo la foresta dei Giusti propone insieme al Ministero dell’Istruzione il bando di concorso Adotta un Giusto, rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di promuovere la riflessione sui valori di responsabilità, dialogo, pluralismo, giustizia, tolleranza e cittadinanza attiva.

Gli studenti potranno esprimere le proprie sensazioni, riflessioni ed emozioni attraverso un elaborato a scelta tra testo letterario, disegno o racconto a fumetti, videoclip/cortometraggio, fotografia.

La partecipazione al concorso è rivolta a singoli studenti, piccoli gruppi o classi intere.

Potrà essere presentato un unico elaborato per classe (testo letterario, disegno o racconto a fumetti, videoclip/cortometraggio, fotografia). Le opere devono essere originali ed inedite.

Le tracce proposte sono tre:

Traccia 1

Liliana Segre ci ha insegnato a reagire quando ci troviamo di fronte ad espressioni, sui social e nella vita pubblica, che seminano l’odio tra gli esseri umani. È questo il compito della Commissione che la Senatrice ha creato nel Parlamento. Scegli allora una o più figure dei Giusti che ci possono servire oggi a prevenire la diffusione dell’odio e del razzismo nella società contemporanea. Racconta ciò che ti ha colpito nei loro comportamenti.

Traccia 2

Le storie dei Giusti del passato insegnano a leggere il presente e ad analizzare i meccanismi tanto del male quanto del bene. Scegli la storia di un Giusto la cui vicenda e le cui scelte presentano elementi simili a situazioni attuali (ad esempio: l’Afghanistan; la persecuzione delle minoranze, quelle riguardanti l’ambiente in certi paesi; la guerra in Ucraina; il blocco dei migranti in fuga da guerre, carestie, povertà). Tu cosa faresti? Seguiresti il suo esempio?

Traccia 3

I Giusti ci insegnano a lottare contro l’indifferenza quando le persone voltano la testa dall’altra parte e non vogliono assumersi una responsabilità di fronte al male. Fanno riflettere sul valore della gratitudine perché spesso ci dimentichiamo del bene ricevuto. Quali storie di Giusti ti sembrano dimenticate e vorresti fare conoscere alla società?

Le domande devono essere trasmesse entro le ore 15 del 31 gennaio 2023.