Bonus trasporti 2023 anche per studenti e personale della scuola, nuovo click day il 1° dicembre

Domani, 1° dicembre, alle ore 8:00, scatta l’appuntamento per il click day per richiedere il bonus trasporti. La domanda va presentata, come sempre, sulla piattaforma digitale Bonus Trasporti 2023.

Ricordiamo che si tratta di un contributo di 60 euro utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali. Il Bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

La richiesta potrà essere avanzata da persone fisiche con un reddito entro i 20 mila euro. Per la compilazione non è necessario l’ISEE.

Il Bonus si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. Il richiedente accede con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e indica il codice fiscale del beneficiario, ad esempio il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne. Nel caso in cui il beneficiario sia minore, il requisito di reddito deve esistere in relazione al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente.