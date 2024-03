Aggiornamento Gae fino al 15 marzo: vale per nuovi servizi e titoli, trasferimenti, riserve e reinserimenti – DIRETTA ore 12,30

Aggiornamento Gae fino al 15 marzo: vale per nuovi servizi e titoli,...

È stato pubblicato sul portale INPA il D.M. 37 del 29/02/2024 che dà avvio alle procedure per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento. Le domande si potranno presentare fino alle ore 23.59 del 15 marzo.

La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva e di scioglimento della riserva, dovrà essere presentata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2022/2023 – 2023/2024.

La domanda si presenta unicamente in modalità telematica, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Oggetto della richiesta

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie a esaurimento costituite in ciascuna provincia, può chiedere:

la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;

il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;

la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;

il trasferimento da una provincia a un’altra: nella provincia di destinazione, il richiedente sarà collocato – per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva – nella corrispondente fascia di appartenenza e avrà il punteggio maturato, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

Come presentare domanda: la guida

La domanda dovrà essere presentata per via telematica dal 1 marzo 2024 (h.12,00) al 15 marzo 2024 (h. 23,59) attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è raggiungibile anche da qui.

Con le stesse modalità telematiche, sarà possibile effettuare la scelta delle sedi per le graduatorie di istituto di prima fascia secondo le tempistiche che verranno comunicate con successivo avviso.