150 preferenze, domande dal 26 luglio al 7 agosto: tutte le info utili – DIRETTA ore 16,00

Da tempo ci si chiedeva quando sarebbe stato possibile esprimere le 150 preferenze per gli incarichi e supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da GaE e GPS per l’anno scolastico 2024-2025: finalmente oggi sono state rese note le date.

La finestra temporale per esprimere le 150 preferenze sarà dal 26 luglio (ore 9) al 7 agosto (ore 14).

150 preferenze, novità sulla piattaforma

“Nella scelta delle 150 scuole si potrà inserire il codice sintetico di provincia. Si tratta di una soluzione per partecipare, per quella classe di concorso su tutti i posti della provincia e non risultare rinunciatario.

“C’è un’altra modifica: sarà possibile l’esplicitazione, accanto al codice dell’istituto, del nome dell’istituto. Sia in fase di selezione delle scuole che in fase di verifica e di stampa. Questa soluzione rende più semplice la procedura”, queste le parole del segretario nazionale Cisl Scuola Attilio Varengo ai nostri microfoni dopo aver partecipato alla riunione del 24 luglio con l’amministrazione.

La diretta della Tecnica risponde live

Delle date delle 150 preferenze e di tutte le informazioni utili parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 25 luglio alle ore 16,00, ospite Patrizia Giovannini della direzione nazionale Gilda. Diretta visibile come sempre sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Il ritardo rispetto all’anno scorso è notevole. L’apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato 2024-2025, è attuata con le modalità espresse ai sensi dell’art.12 dell’OM 88 del 16 maggio 2024. È importante sottolineare che la mancata presentazione dell’istanza della scelta delle 150 preferenze (scuole, comuni, distretti) costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato (31 agosto o 30 giugno), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.

Fase ordinaria immissioni in ruolo e mobilità annuale

Per quanto riguarda le immissioni in ruolo e gli esiti della mobilità annuale, dovrebbero svolgersi tra la fine di luglio e la prima decade di agosto la parte delle immissioni in ruolo ordinarie, mentre la mobilità annuale dovrebbe avvenire dopo il Ferragosto. Dopo Ferragosto anche le immissioni in ruolo su sostegno da GPS I fascia e a ruota, verso fine agosto mini call veloce e incarichi e supplenze.

Mancata presentazione domanda 150 sedi

E’ opportuno ricordare che la mancata presentazione della domanda con l’indicazione delle 150 sedi per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, è considerata rinuncia.

Tipologie di supplenze

• Supplenze annuali su posti vacanti e disponibili che si prevede rimangano tali per tutto l’anno scolastico, il contratto decorre dal giorno dell’assunzione in servizio fino al 31 agosto;

• Supplenze temporanee per la copertura di posti non vacanti ma di fatto disponibili, il contratto decorre dal giorno dell’assunzione in servizio sino al termine delle attività didattiche;

• Supplenze temporanee, il contratto decorre dal giorno dell’assunzione in servizio fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

