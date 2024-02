Aggiornamento Gae, Gps e addio alle Mad, ecco l’interpello: quali novità?

In seguito all’incontro tra ministero dell’Istruzione e del Merito e sindacati di qualche giorno fa, sono emerse alcune novità che, nella diretta della Tecnica risponde live di giovedì 15 febbraio 2024, Patrizia Giovannini della direzione nazionale Gilda, ha provato a spiegare:

“Facciamo il punto della situazione sulla differenza tra GaE e Gps. Le GaE sono consolidate, graduatorie ormai chiuse e definite, anche da un decreto e da un regolamento che le tiene su, coloro che sono inseriti rimangono inseriti e devono solo aggiornare. I nuovi inserimenti di cui si parla nelle GaE sono determinati soltanto da coloro che si erano iscritti nelle GaE (nel 2007 o nel 2009 per esempio) che non avevano aggiornato perchè si veniva cancellati. Ancora adesso se non si aggiornano le GaE, automaticamente si viene cancellati. Allora attraverso alcuni ricorsi poi è stato possibile reinserirsi per coloro che già potevano dimostrare di essere inseriti in passato. Le GaE quindi si aggiornano adesso per il nuovo triennio (erano in scadenza) e non ci sono grandi novità. Essendo blindate e regolate da un decreto che è ancora quello del 2007 mantengono le stesse regole, quindi più o meno è rimasta quella la domanda. Soltanto sono stati aggiornati i riferimenti normativi riguardo alcuni aspetti delle preferenze, le 104 invece saranno da inserirsi direttamente nelle domande di supplenza”.

“Per quanto riguarda le Gps, siamo al terzo biennio (nascono nel 2020 con la ministra Azzolina). Possono inserirsi, essendo presenti una I e una II fascia, coloro che si sono abilitati o erano già abilitati ma non si erano inseriti nelle GaE, e che adesso si inseriscono con i vecchi o con i nuovi titoli nella I fascia, nella II fascia si inseriscono coloro che hanno conseguito un titolo di studio. Oggi sarà possibile inserirsi nelle due fasce anche senza aver conseguito i 24 cfu“.

“Gli avvisi prenderanno il posto delle Mad, ovvero le scuole, nel momento in cui dovessero trovarsi in difficoltà, emetteranno un avviso pubblico in cui faranno presente quali sono i posti disponibili, a quel punto tutti cloro che non lavorano potranno produrre domanda, compresi i neolaureandi e coloro che stanno laureandosi. Per cui si allarga il campo e non si restringe rispetto alle Mad. Essendo un avviso pubblico è difficile che le scuole e le segreterie nascondano i posti come accaduto in passato. Questo sistema viene chiamato interpello“.

RIVEDI LA DIRETTA