Aggiornamento Gps 2022. Chi è già iscritto in Gae può fare istanza anche per le graduatorie provinciali?

“Ricordiamo che la norma ha previsto che chi è inserito in Gae a pieno titolo non può iscriversi in Gps per la medesima tipologia di posto o di classe di concorso”. A spiegarlo, durante l’appuntamento di Tecnica risponde Live, è Manuela Pascarella, responsabile reclutamento di Flc Cgil. “La Gae ha precedenza rispetto alla Gps – precisa la sindacalista – quindi il sistema chiederà di cancellare la posizione in Gps perché il codice fiscale è associato anche alla presenza in Gae”.

La Faq del MI

Sono in Gae con riserva in una determinata classe di concorso. Per la stessa classe di concorso tento di iscrivermi nelle Gps della stessa provincia, ma non ci riesco, perché?

Probabilmente l’inserimento nelle GaE è a pieno titolo. Si consiglia di verificare presso l’ufficio provinciale, chiedendo, nel caso in cui il sistema informativo sia disallineato rispetto alla situazione reale, di aggiornare la graduatoria di interesse apponendo l’inclusione con riserva. Dopo tale aggiornamento sarà possibile procedere all’inserimento in GPS. L’operazione invece è consentita sempre se la provincia è diversa.