Aggiornamento Gps 2024 e Gae, ordinanze in arrivo dopo il parere del Cspi – LE BOZZE

Nell’adunanza plenaria svoltasi lo scorso 23 febbraio, in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso due pareri favorevoli. In fondo ai due documenti, uno relativo alle GPS e uno alle GAE, dopo i pareri, è contenuta la bozza delle relative ordinanze, questione su cui molti lettori ci hanno chiesto delucidazioni.

Secondo quanto riporta Cisl Scuola, sul primo dei due pareri (aggiornamento GAE) il CSPI, richiamando quanto già evidenziato in occasione dell’espressione di precedenti pareri:

segnala che, al fine di evitare la sovrapposizione tra le procedure relative al rinnovo delle GAE e delle GPS, è opportuno distanziare la pubblicazione dei due rispettivi provvedimenti, mantenendo invariati i giorni a disposizione così come già previsti per la presentazione della domanda all’articolo 9, comma 5 del decreto;

auspica specifiche proposte, riguardo le istituzioni scolastiche coinvolte nella sperimentazione nazionale di scuola secondaria di primo grado ad indirizzo Montessori, per la costituzione di idonei strumenti per garantire la possibilità per le scuole interessate di avvalersi di apposite graduatorie di docenti specializzati, come già avviene per la scuola primaria;

suggerisce di specificare (nell’art. 6, comma 1, lett. b) che il reinserimento non è consentito a coloro che, precedentemente inclusi con riserva in attesa di pronunciamento, siano stati successivamente destinatari di sentenza sfavorevole.

Sul secondo dei due pareri (aggiornamento GPS) il CSPI:

auspica, per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli esteri, che le nuove procedure intraprese dai due ministeri dell’Istruzione e dell’Università consentano il tempestivo riconoscimento dei suddetti titoli, al fine di garantire il buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie sia in quella di conferimento delle supplenze;

ritiene indispensabile che sia previsto dalla norma la possibilità di correzione di errori nella valutazione dei titoli;

ripropone, circa la pubblicazione delle disponibilità dei posti precedente alle fasi di nomina, quanto già evidenziato in occasione di precedenti pareri;

evidenzia la necessità di regolamentare la specifica indicazione di preferenza per l’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, proponendo altresì l’introduzione della prima fascia GPS riservata ai docenti in possesso di specifica abilitazione e della seconda fascia GPS riservata ai docenti in possesso di specifico titolo di studio;

auspica, riguardo le scuole coinvolte nella sperimentazione nazionale di scuola secondaria di primo grado ad indirizzo Montessori, le medesime specifiche proposte evidenziate nel parere sul decreto di aggiornamento delle GAE;

auspica altresì la possibilità di iscrizione con riserva dei docenti che sono in fase di conseguimento del titolo di differenziazione didattica Montessori per la scuola primaria;

ritiene utile e apprezzabile aver chiarito le diverse modalità di valutazioni in relazione alle differenti tipologie di percorsi di abilitazione, definendone punteggi e regole anche in previsione della prossima attuazione di tali percorsi. A tal riguardo, il CSPI considera però opportuno che sia attribuito il medesimo punteggio previsto per i 60 CFU a coloro che, già in possesso dei 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, conseguiranno gli ulteriori 36 CFU del percorso abilitante.

Aggiornamento Gps 2024, bozza ordinanza

Aggiornamento GAE, bozza ordinanza

GAE e GPS

Il CSPI, come abbiamo scritto, invita il ministero a pubblicare le due ordinanze con un certo margine di tempo pur mantenendo invariati i giorni a disposizione per la presentazione delle relative domande.

Sperimentazione Montessori

Il CSPI, in merito alle istituzioni scolastiche coinvolte nella sperimentazione nazionale di scuola secondaria di primo grado a indirizzo Montessori, auspica la possibilità per le scuole interessate di avvalersi di apposite graduatorie di docenti specializzati, come già avviene per la scuola primaria e per questo predisporre delle graduatorie specifiche.

Docenti sentenza sfavorevole

In merito a quanto espressamente disposto nella bozza dell’O.M. all’art. 6 comma 1 lettera b, nella parte dove dispone che “coloro i quali sono iscritti con riserva in graduatoria a esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l’esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti” di specificare che “il reinserimento non è consentito a coloro che, precedentemente inclusi con riserva in attesa di pronunciamento, siano stati successivamente destinatari di sentenza sfavorevole“.