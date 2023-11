Aggiornamento GPS 2024, il titolo di specializzazione di sostegno vale 9 punti come titolo culturale

Nel prossimo aggiornamento GPS 2024, sia per l’inserimento in seconda fascia per le classi di concorso delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia per l’inserimento in prima fascia per le classi di concorso di primo e secondo grado, sia per la prima fascia posti comuni primaria e infanzia, ogni titolo di specializzazione su sostegno sarà valutato 9 punti per ciascun titolo.

Titoli culturali e punteggio specializzazione sostegno

Nel prossimo aggiornamento delle GPS, il titolo di specializzazione su sostegno varrà 9 punti nelle seguenti graduatorie: 1) Prima fascia posti comuni per la scuola primaria e infanzia; 2) Seconda fascia posti comuni per la scuola primaria e infanzia ( nel caso venga confermata tale GPS); 3) Prima fascia secondaria di primo e secondo grado; 4) Seconda fascia secondaria di primo e secondo grado; 5) ITP prima fascia; 6) ITP seconda fascia.

È utile ricordare che il possesso del “Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità”, per ciascun titolo si dà una valutazione di 9 punti, indipendentemente dal grado di istruzione di inserimento in GPS e di quello del titolo di specializzazione.

Accesso con riserva

C’è da specificare che, chi entra nelle graduatorie GPS di sostegno, non avendo ancora conseguito il titolo di specializzazione, potrà entrare in GPS sostegno con riserva. In questa situazione di accesso, il titolo di specializzazione di sostegno non potrà essere valutato nelle altre graduatorie GPS, proprio perché il titolo non è stato conseguito all’atto della scadenza dell’aggiornamento.