Aggiornamento Gps e Gae 2024/26 in primavera, accesso alla II fascia senza i 24 CFU, sostituite le Mad: tutte le novità

Il Ministro dell’Istruzione e del merito ha convocato le organizzazioni sindacali per fornire l’informativa sindacale sul testo dell’ordinanza ministeriale che regolerà aggiornamento e funzionamento delle GPS nel biennio 2024/25 e 2025/26. L’incontro si è tenuto il 6 febbraio 2024. Riportiamo dalla Flc Cgil le novità emerse.

La bozza presentata introduce alcune modifiche rispetto all’O.M. n 112 del 6 maggio 2022.

In particolare:

Le tempistiche

Si prevede l’apertura delle funzioni per la presentazione dell’istanza per un periodo di 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza.

Titoli di accesso primaria e infanzia

1 fascia: è confermato il requisito dell’abilitazione.

2 fascia: è richiesta l’iscrizione al terzo anno del corso di laurea in SFP, o successivi, e l’acquisizione di almeno 150 CFU.

Titoli di accesso secondaria di I e II grado

1 fascia: è confermato il requisito dell’abilitazione.

2 fascia: è richiesto il titolo di studio, comprensivo dei Crediti prescritti dalla normativa sull’accesso alle classi di concorso (vedi applicazione FLC CGIL per la verifica).

Titoli di accesso sostegno

1 fascia: è confermato il requisito della specializzazione

2 fascia: si accede con tre annualità di servizio specifico.

Abilitandi/specializzandi sostegno che conseguono il titolo entro il 30 giugno 2024

È consentita l’iscrizione nella prima fascia con riserva, da sciogliere dopo il conseguimento del titolo se conseguito entro il 30 giugno 2024.

Nuovi titoli e servizi

È possibile dichiarare titoli e servizi conseguiti dopo il 31 maggio 2022 (termine ultimo precedente aggiornamento).

Permanenza nelle graduatorie

Gli iscritti nelle precedenti GPS che non aggiornano la propria posizione rimangono inseriti con i punteggi già consolidati.

Elenchi aggiuntivi

Gli iscritti nelle precedenti GPS I fascia in elenco aggiuntivo presentano istanza per l’inserimento a pieno titolo.

Gli elenchi aggiuntivi futuri, costituiti nel 2025 e validi per l’a.s. 2025/26 non interferiscono sulle posizioni di chi si trova in prima fascia.

Sono confermate le regole di convocazione, sia da GPS provinciale che da graduatorie d’istituto.

Le MAD sostituite dall’interpello

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione o, per i posti di sostegno, della relativa specializzazione o, in subordine, del titolo di studio. Gli avvisi vengono anche inviati all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato nonchè, per i soli posti comuni, a coloro che sono inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze.

Le richieste della FLC CGIL

L’Amministrazione ha dato riscontro positivo alla richiesta di inserimento in I fascia degli specializzandi sostegno VIII ciclo, dei laureandi in Scienze della formazione primaria e, in generale, di chi consegue l’abilitazione entro il 30 giugno. Allo scopo, un’apposita finestra temporale consentirà di dichiarare il conseguimento del titolo e il voto conseguito.

La FLC CGIL ha inoltre richiesto l’apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze per almeno 1 mese.

È necessario, valorizzare l’abilitazione conseguita con il concorso 2020 e prevedere una valutazione dei corsi abilitanti proporzionata in base alla durata e all’impegno formativo (60, 36, 30 CFU/CFA)

L’accesso alla procedura di interpello deve essere consentita a tutti i docenti inseriti nelle GPS, non solo di sostegno, che non abbiano ottenuto la supplenza nella propria provincia.