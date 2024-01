Aggiornamento GPS: novità, opportunità e prospettive

Alla fine di ogni anno, il governo emana il decreto mille proroghe, da convertire in legge entro sessanta giorni, che raggruppa disposizioni da attuare nell’anno successivo. Per quanto riguarda il settore scolastico nel 2024, assume particolare rilevanza l’aggiornamento delle Graduatorie di Istituto (GPS)



Aggiornamento delle GPS:



Il decreto mille proroghe prevede un’Ordinanza Ministeriale (O.M.) per l’anno scolastico 2024/2025 in sostituzione della O.M. 112/2022. Questo aggiornamento, programmato per il biennio 2024/2026, mira a introdurre un nuovo regolamento per risolvere le problematiche emerse nel biennio precedente.



Possibili cambiamenti per i docenti:



L’aggiornamento rappresenta un’opportunità per aggiornare il punteggio e, se desiderato, per cambiare provincia o le 150 scuole precedentemente scelte. I sindacati sottolineano la necessità di pubblicare l’elenco delle sedi disponibili prima della presentazione delle domande.



Novità attese:



Tra le novità previste nell’O.M., si segnalano la possibilità di riconvocazione in caso di rinunce, il mantenimento della seconda fascia per la scuola dell’infanzia e primaria, il frazionamento di una cattedra per il completamento orario, e la possibilità per i candidati presenti nelle GPS di presentare la MAD (Mobilità del Personale) in altre province.



Iscrizioni con Riserva:



Se l’O.M. viene emanata prima della chiusura del VIII ciclo di specializzazione, è prevista la possibilità di presentare domanda con riserva per coloro che conseguono la specializzazione sul sostegno entro giugno, i soggetti che completano i crediti richiesti dal DPCM, e i soggetti con contratto a tempo determinato che completano l’anno di servizio entro il 30 giugno 2024.