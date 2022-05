Aggiornamento GPS, pubblicata l’ordinanza con le tabelle di valutazione [TESTO PDF] – DIRETTA ore 17,15

Dopo una lunga attesa, il Ministero dell’Istruzione ha finalmente pubblicato l’ordinanza ministeriale concernente le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Alla ordinanza sono allegate le tabelle di valutazione dei titoli.

I termini di presentazione delle istanze saranno comunicati con successivo avviso, fermo restando il termine di 20 giorni per la presentazione delle istanze.

Gli aspiranti presenteranno istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti.

L’invio dovrà avvenire telematicamente, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

Valutazione dei titoli

Gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia saranno graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A:

a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1

b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2

c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3

d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4

e) prima fascia ITP, allegato A/5

f) seconda fascia ITP, allegato A/6

g) prima fascia sostegno, allegato A/7

h) seconda fascia sostegno, allegato A/8

i) prima fascia personale educativo, allegato A/9;

j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.

Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.

Elenco aggiuntivo alle GPS

Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l’anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. Qualora detti aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, l’inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l’automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispettiva classe di concorso ovvero tipologia di posto.

