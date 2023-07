AIRC nelle scuole, torna il progetto gratuito di educazione alla salute e alla cittadinanza attiva

Torna anche per l’a.s. 2023/24 AIRC nelle scuole, il progetto gratuito di educazione alla salute e alla cittadinanza attiva che AIRC (Fondazione per la Ricerca sul Cancro) rivolge a docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura della prevenzione e del benessere, alla scienza e al mondo della ricerca sul cancro.

Per farlo, AIRC propone attività educational interattive, con materiali didattici e MOLTE iniziative.

Molte le proposte, differenziate anche per grado di scuola.

Tra queste segnaliamo:

KIT DIDATTICI: per le scuole dell’infanzia AIRC propone Mangioco infanzia, schede con percorsi formativi e una lezione, strutturata in collaborazione con un pedagogista, per scoprire, giocando, i segreti di una sana alimentazione; per la primaria, il libretto Mangioco – Le abitudini per crescere sani, con giochi interattivi online e schede ludico educative sul tema Stare bene e Ricercatore & Ricerca; per le secondarie di I grado, Mangio bene per stare bene, una presentazione per parlare di corretti stili di vita a partire dall’alimentazione, con attività educational online e schede ludico didattiche sul tema Stare bene e Ricercatore & Ricerca; per le secondarie di II grado contenuti organizzati in 5 percorsi multidisciplinari, per trattare il tema del cancro a partire da diversi punti di vista – biologia, ricerca, cura, impegno civico e prevenzione. Focus su alimentazione e attività fisica con le presentazioni Siamo (anche) ciò che mangiamo e Muoversi per vivere bene, per parlare di educazione alla salute, con il sostegno delle prove scientifiche.

IO CI SONO!: per le scuole secondarie di II grado, AIRC propone un percorso formativo di Educazione civica tra pari. Ragazze e ragazzi, con il metodo dell’educazione tra pari, diventano ambasciatori di buone pratiche, pronti a diffondere in prima persona i valori della ricerca, del benessere, della prevenzione e dell’impegno solidale.

CANALE YOUTUBE AIRC EDUCATION: mette a disposizione svariati contenuti di approfondimento e una ricca raccolta di spunti per imparare divertendosi, come Sto una favola, una raccolta di 5 videopillole in cui alcune delle favole tradizionali più famose vengono rivisitate con la tecnica dello sketchnoting per avvicinare le nuove generazioni (dalle primarie fino alle secondarie di II grado) ai temi della prevenzione, fattori di rischio, fake news e sana alimentazione.

WEBINAR INTERATTIVI, sia per le classi, sia di formazione per i docenti, permettono di incontrare online ricercatrici e ricercatori, nutrizionisti, divulgatori scientifici ed esperti del mondo della scuola.

INCONTRI CON LA RICERCA: è possibile candidare la propria scuola a ospitare un ricercatore accompagnato da un volontario AIRC. Non una lezione ma un dialogo in cui il ricercatore condivide l’entusiasmo, la fatica e i risultati legati al suo lavoro e il volontario si sofferma sulle motivazioni che spingono a collaborare con AIRC. Schede declinate per ogni ordine e grado di scuola presentano l’iniziativa.

L’ISOLA DEI FUMOSI: è il videogioco educational per dire no alla sigaretta e scoprire, attraverso un’attività ludica, consigli per la prevenzione e aggiornamenti sulla ricerca oncologica, per essere più forti e consapevoli contro il fumo. La curiosità è stimolata dalle informazioni che scorrono durante il gioco e dalle schede didattiche del ricercatore, ricche di testi e immagini, da collezionare, usare a scuola, leggere in famiglia. Scarica l’app, registrati e scarica le schede didattiche!

UNA COSTELLAZIONE LUMINOSA: la campagna educativa, dedicata ai bambini delle classi III, IV e V delle scuole primarie, nasce per introdurre nelle scuole italiane un percorso di educazione ai corretti stili di vita, dall’alimentazione al movimento, che aiuta i bambini a diventare adulti consapevoli e capaci di fare scelte salutari e di prevenzione. Allo stesso tempo, introduce, con un linguaggio semplice e adatto anche ai più piccoli, il grande tema della ricerca scientifica. Le classi coinvolte ricevono un kit educativo, sono inviTate a organizzare la Festa della Costellazione e a partecipare al concorso “La scatola generosa”, sul tema del dono.

BLOG E FUMETTI: offrono l’occasione per parlare di biologia e di temi legati al cancro, con molto humour, ma con scienza vera e seria.