Aiuto! Non posso partecipare al concorso. Rivedi lo SPECIALE in DIRETTA

E’ partito oggi, 22 ottobre, il concorso straordinario scuola secondaria voluto fortemente dalla Ministra Azzolina per immettere in ruolo 32 mila docenti che lavorano come precari della scuola da anni.

Dopo anni di precariato moltissimi precari avevano puntato su questo concorso scuola per ottenere la stabilizzazione ma il covid si è messo di traverso e per questi candidati non ci sarà nulla da fare perché non è prevista alcuna sessione di recupero, come spiegato in precedenza.

Ma non c’è davvero nulla da fare? La risposta si può trovare nello speciale di giovedì 22 ottobre, la nuova puntata di Tecnica della Scuola Live.

Ne parliamo su Facebook e YouTube a partire dalle 14,45 con Elvira Serafini, segretaria nazionale dello Snals e Dino Caudullo, avvocato specializzato in diritto e legislazione scolastica. Conduce Fabrizio De Angelis.

