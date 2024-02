Alfa, il cantante alternativa ai trapper, ai ragazzi: “A scuola non parlavo. Qualunque sia il vostro sogno, andatevelo a prendere”

Il cantante Alfa, pseudonimo di Andrea De Filippi, genovese, 23 anni, è sulla cresta dell’onda. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, in cui nella serata delle cover ha duettato con Roberto Vecchioni, il giovane ha cantato nella prestigiosa cornice del Forum di Assago a Milano.

Alfa e il messaggio ai giovani

Come riportano Rtl1025 e Vanity Fair, il cantante, noto per la sua positività e solarità, ha parlato brevemente della sua esperienza a scuola. “Qualunque sia il vostro sogno, andatevelo a prendere. Ve lo giuro, si può fare. Io non parlavo a scuola, ero così timido che non riuscivo a parlare. E oggi canto al Forum di Assago. Spero che la mia storia vi possa ispirare, qualunque sia il vostro sogno, si può fare. Non vi chiedo di sognare in grande “, questo il messaggio ai tantissimi giovani presenti.

“C’è tanto nero fuori, ma non qui, qui dentro vedo tanto giallo. Cercate di essere la migliore versione di voi stessi”, ha aggiunto Alfa.

Alfa e la cover di “Sogna Ragazzo Sogna”

Nella serata di venerdì 9 febbraio, quella dedicata alle cover, un duetto ha fatto particolarmente breccia nel cuore dei telespettatori e di chi, soprattutto, vive la scuola: quello tra Roberto Vecchioni e Alfa.

Sulle note di “Sogna ragazzo sogna” abbiamo assistito a un viaggio generazionale bellissimo: la complicità tra docente e studente. Proprio il cantautore ed ex docente aveva raccontato di aver scritto quella canzone dedicandola ai suoi studenti e oggi, dopo tanti anni, arriva la risposta. Infatti, Alfa ha deciso di dare un finale alla canzone, rispondendo al prof con le sue strofe così da concludere un cerchio. Tutto ciò è valsa la standing ovation dell’Ariston.

E al mondo della scuola quel messaggio è arrivato. Infatti, tra i tanti ad aver condiviso il duetto c’è anche il prof Sandro Marenco che sul proprio profilo Instagram ha commentato commosso: “Grazie prof Vecchioni e grazie Alfa per avermi fatto vedere la mia scuola, quella che tanti insegnanti come me, come noi e tanti alunni come te, come voi, costruiscono ogni giorno”.

Alfa a Tutti a Scuola

Alfa, lo scorso settembre, è intervenuto all’inaugurazione dell’anno scolastico 2023/24 durante l’evento Tutti a Scuola, in diretta su RaiUno. E proprio mentre i conduttori hanno presentato il giovane, hanno anche raccontato di come ha imparato a rappare meglio grazie alla letteratura latina.

Dopo l’esibizione Alfa ha detto: “Al di là del rap per fare il musicista bisogna studiare. Avevo una prof di latino che ci faceva imparare Virgilio a memoria, so rappare adesso grazie a lei. Inizierò quest’anno studiando fisarmonica. Voglio ampliare i miei studi”.