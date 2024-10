Allerta maltempo in Italia: scuole chiuse in numerosi comuni

L’allerta maltempo si estende anche ad altre parti dell’ Italia, con forti piogge previste per sabato 19 ottobre 2024, in particolare su Campania, Toscana e Calabria. Le previsioni meteo hanno spinto molte Amministrazioni locali a prendere provvedimenti immediati, decidendo la chiusura delle scuole già dal pomeriggio di oggi, venerdì 18 ottobre.

Numerosi comuni della provincia di Napoli e Salerno hanno già annunciato la sospensione delle lezioni per il 19 ottobre. Tra questi figurano importanti centri come Pozzuoli, Torre del Greco e Castellammare di Stabia. La situazione è in continuo aggiornamento, pertanto si consiglia di tenere monitorati i siti web e i canali social ufficiali del proprio Comune e dell’Istituto comprensivo frequentato dai propri figli per ulteriori comunicazioni​.

Scuole chiuse in Campania sabato 19 ottobre

Ecco l’elenco completo dei comuni interessati nella provincia di Napoli:

Melito

Marano

Pozzuoli

Torre del Greco

Torre Annunziata

San Giorgio a Cremano

Castellammare di Stabia

Sorrento

Meta

Piano di Sorrento

Sant’Agnello

Massa Lubrense

Gragnano

In provincia di Salerno:

Sarno

Nocera Inferiore​

Scuole chiuse in Calabria sabato 19 ottobre

Ecco i comuni che hanno deciso di chiudere le scuole in Calabria:

Botricello

Catanzaro

Crotone

Cirò (KR)

Cirò Marina (KR)

Cutro (KR)

Girifalco (CZ)

Montepaone

Petilia Policastro (KR)

Satriano (CZ)

Sersale (CZ)

Soverato (CZ)

Squillace (CZ)

Taverna (CZ)

Scuole chiuse: cosa succede con le ore di lezione perse?

Quando la chiusura delle scuole è ordinata dal prefetto o dal sindaco a causa di gravi eventi meteorologici o calamità naturali, le ore di lezione perse non devono essere recuperate. Questo è quanto previsto dalla normativa, che tutela la sicurezza di studenti e personale scolastico in situazioni di emergenza.