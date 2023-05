Allerta meteo Emilia-Romagna 19 maggio: scuole aperte a Bologna tranne in alcuni casi, chiuse in altri comuni

Continua l’allerta meteo in Emilia-Romagna, territorio martoriato dalla pioggia e dal maltempo degli ultimi giorni. Anche per domani, venerdì 19 maggio, alcune scuole della regione rimarranno chiuse, tranne che nel capoluogo, Bologna. Ecco un elenco, come riporta Fanpage.it.

La comunicazione di chiusura delle scuole per domani, 19 maggio, è già arrivata dalle amministrazioni comunali di Imola e Ravenna. La chiusura è stata decisa anche per sabato 20 maggio. Stessa decisione è stata presa dai comuni di Faenza, Cervia (anche il 20 maggio), Cesena (anche il 20), Riolo Terme (anche il 20). La lista è in aggiornamento.

Diversa la situazione, appunto, a Bologna, dove si terranno regolarmente le lezioni. Con alcune eccezioni: rimarranno infatti chiuse la scuola primaria Longhena e la scuola dell’infanzia Casaglia, perché non raggiungibili in sicurezza a causa degli smottamenti nell’area collinare. Resta chiusa anche la scuola dell’infanzia Follereau a causa di infiltrazioni che richiedono ulteriori interventi.

La comunicazione di Valditara

Oggi, con un comunicato, Valditara ha fatto sapere di aver intenzione di prendere specifici provvedimenti. “Nel prossimo Consiglio dei Ministri chiederò la costituzione di un fondo specifico destinato a far fronte ai primi interventi a favore delle scuole che si trovano nelle aree colpite dall’alluvione, anche per consentire l’agibilità agli studenti. Come Ministero dell’Istruzione e del Merito prenderemo anche altri provvedimenti, in particolare la proroga di adempimenti che scadono in questi giorni, in modo da garantire un sereno compimento delle attività amministrative”.

Scolaresca tratta in salvo

Ieri, 17 maggio, una scolaresca formata da 47 bambini della scuola media Dino Compagni in visita all’Alto Mugello, è stata tratta in salvo. Gli alunni si trovavano a Palazzuolo sul Senio. “A Palazzuolo sul Senio il sindaco mi ha segnalato una situazione che riguarda 50 bambini che erano in gita lì e sono stati comunque tratti tutti in salvo, si trovano nel paese di Palazzuolo. Adesso si tratta di riportarli a Firenze”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, a proposito dei danni creati dal Maltempo in Mugello, come riporta Ansa.

A commentare la vicenda è stato anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, con un tweet. “Palazzuolo sul Senio al momento è isolato. Evitare di mettersi in viaggio e prudenza su tutta la viabilità nell’alto Mugello. Le scolaresche fiorentine in gita a Palazzuolo resteranno ospiti del comune. Siamo in contatto con scuola e famiglie. Grazie al sindaco Moschetti”, queste le sue parole.