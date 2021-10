Allerta meteo in Sicilia e Calabria: prevista la chiusura delle scuole

La situazione meteo in Sicilia e Calabria desta diverse preoccupazioni. Secondo gli ultimi bollettini, è previsto un ciclone Mediterraneo che colpirà diverse zone del Sud Italia. In queste ore i sindaci si stanno adoperando per emanare delle ordinanze per la chiusura delle scuole per lunedì 25 ottobre.

Al momento rimangono chiuse le scuole nelle città e in alcuni comuni di Crotone, Reggio Calabria, Catanzaro, Taormina e Catania.

E’ consigliabile consultare il sito del proprio istituto per controllare che ci sia l’ordinanza di chiusura.

Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, nella propria pagina Facebook ha pubblicato l’annuncio sulla chiusura delle scuole:

“Alla luce dei preoccupanti bollettini della Protezione Civile sulle condizioni metereologiche delle prossime ore nell’aria orientale della Sicilia disporrò la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale. L’impossibilità di prevedere esattamente l’ora e il momento nel quale avverrà il picco dei violenti fenomeni annunciati impone a tutti noi la massima cautela, per il bene dei nostri ragazzi e ragazze, dei lavoratori della scuola e dell’intero corpo docente. La chiusura renderà il traffico maggiormente gestibile e consentirà alla Protezione Civile di intervenire anche in funzione preventiva, sul territorio e proprio con il monitoraggio degli edifici scolastici più a rischio. Questo post ANTICIPA la ordinanza che emanerò nelle prossime ore, perché vi sia la massima diffusione e famiglie e istituti scolastici si possano organizzare al meglio. Raccomando a tutta la popolazione la massima cautela, ribadendo l’invito a lasciare le proprie abitazioni solo se strettamente necessario”.