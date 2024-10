Allerta Meteo, le scuole chiuse in Toscana e Liguria

Ancora allerta meteo su gran parte delle città del Nord Italia. Per la giornata di venerdì 25 ottobre è previsto tempo avverso su Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna. Per questo motivo la Protezione civile ha diramato il grado di allerta arancione e, di conseguenza, molti sindaci hanno deciso di firmare le ordinanze per la chiusura delle scuole.

Le scuole chiuse in Toscana

Livorno

Bibbona (LI)

Campiglia (LI)

Capalbio (GR)

Casale Marittimo (PI)

Castagneto (LI)

Cecina (LI)

Collesalvetti (LI)

Guardistallo (PI)

Manciano (GR)

Montescudaio (PI)

Monteverdi (PI)

Orbetello (GR)

Piombino (LI)

Riparbella (PI)

Sorano (GR)

Suvereto (LI)

Le scuole chiuse in Liguria