Alunna bendata, giovedì 15 aprile flashmob di fronte al ministero dell’istruzione

In seguito all’episodio della ragazzina bendata durante un’interrogazione in DaD di un liceo di Verona, caso che ha fatto persino chiedere un’interrogazione parlamentare al ministro Bianchi, la Rete degli studenti medi ha annunciato un flashmob per domani, giovedì 15 aprile alle 11, di fronte al ministero dell’istruzione.

Gli studenti si presenteranno alla manifestazione in viale Trastevere bendati, in segno di solidarietà alla 15enne vittima dell’episodio.

La Rete degli studenti medi chiede che vengano presi provvedimenti immediati, che venga ripensato l’intero sistema-scuola e denunciare i malfunzionamenti e le storture sempre più evidenti della didattica a distanza.

