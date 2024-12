Alunna di otto anni presa a calci e pugni da tre compagne a scuola finisce in ospedale: non saranno sospese, sono troppo piccole

Un gravissimo episodio di bullismo che colpisce per l’età dei protagonisti: come riporta Alto Adige, una bambina di otto anni, in una scuola primaria di Bolzano, è stata picchiata da tre compagne di classe durante la ricreazione tanto da finire in ospedale.

Venti giorni di prognosi per la piccola

La piccola è stata presa a calci e pugni. Avvisata da altri bambini, una delle maestre è intervenuta e ha subito attivato i soccorsi. La giovane ha perso sangue ed è stata trasportata in ospedale: il referto medico parla di lesioni in varie parti del corpo e venti giorni di prognosi.

Nel frattempo, oltre ai genitori e al dirigente scolastico, è stata informata anche la sovrintendenza. Sono quindi stati attivati i servizi sociali e la Procura, che faranno luce su quanto accaduto la mattina del 20 novembre.

La ricostruzione dei fatti

Dalle prime informazioni pare che la bimba colpita fosse già stata presa di mira verbalmente in passato. La famiglia avrebbe chiesto la sospensione delle responsabili ma, essendo una scuola primaria, probabilmente si interverrà con attività e dialoghi assieme ad esperti e psicologi dell’infanzia.

La famiglia della bambina si è affidata ad un legale per assumere informazioni e capire meglio i risvolti della vicenda.