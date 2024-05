Alunna in gita scolastica violentata in una nave da crociera: arrestati tre uomini, coinvolto un minorenne

Alunna in gita scolastica violentata in una nave da crociera: arrestati tre...

Una gita scolastica su una nave da crociera si è trasformata in un tragico incubo per una studentessa di 19 anni. Come riporta RaiNews la giovane è stata vittima di uno stupro da parte di tre giovani uomini francesi, che sono stati successivamente arrestati. Tra gli aggressori sarebbe coinvolto anche un minorenne.

La ricostruzione dei fatti

Pochi giorni fa, la classe della studentessa è partita da Civitavecchia per una gita a bordo di una nave da crociera. Il viaggio prevedeva una tappa a Marsiglia, dove i tre francesi si sono uniti alla navigazione. Una sera, uno dei tre ha invitato la ragazza in cabina con una scusa. Lì è avvenuta la violenza.

Riuscita a fuggire, la ragazza ha trovato il coraggio di raccontare tutto al comandante della nave, che ha prontamente allertato la polizia. La nave, salpata dal porto francese, è stata fermata a Genova, dove la polizia di frontiera ha ascoltato il comandante e la ragazza, poi ricoverata all’ospedale. I medici hanno confermato la violenza sessuale.

I video che inchiodano gli stupratori

La polizia ha subito avviato le indagini, raccogliendo testimonianze ed esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza. I video hanno confermato la sequenza degli eventi: si vedono chiaramente il giovane francese e la ragazza entrare in cabina, seguiti da altri due giovani e dal minorenne.

I tre adulti e il minorenne sono stati immediatamente identificati e fermati. Il pubblico ministero di turno ha disposto gli arresti per i tre adulti, che ora devono affrontare l’accusa di violenza sessuale aggravata. La posizione del minorenne è ancora al vaglio delle autorità.

Completati tutti gli accertamenti, la nave ha potuto riprendere la navigazione. La ragazza, intanto, rimane ricoverata, dove ha ricevuto il sostegno della sua famiglia.

Molestie in gita, studentessa di tredici anni violentata dai compagni

Solo una settimana fa si è saputo che una studentessa di tredici anni di Frosinone sarebbe stata violentata da tre compagni di classe, due dei quali l’hanno costretta a praticare atti sessuali sul terzo in un hotel a Chianciano, in Toscana.

I tre sono indagati per violenza sessuale. La vittima ha raccontato subito l’accaduto alla madre una volta tornata a casa dal viaggio d’istruzione. La mamma ha subito chiamato i carabinieri e la denuncia è stata girata al tribunale dei minorenni di Firenze per competenza territoriale.

Al vaglio dei carabinieri ci sarebbero i messaggi scambiati su WhatsApp tra i tre 14enni. Oltre ai tre studenti indagati per violenza sessuale, sono stati indagati per omessa vigilanza anche i due professori che hanno accompagnato la scolaresca in Toscana.